chiude la Tavistock – DUE

Di seguito la traduzione del commento del britannico THE TIMES sulla chiusura della clinica per trattare le problematiche di identità di genere di bambini e adolescenti. Il testo è tratto dalla pagina fb di Monica Ricci Sargentini, giornalista de Il Corriere della Sera. Ricordo che in Italia le regole per la somministrazione gratuita dei bloccanti della pubertà ai minori sono state stabilite dall’Aifa durante il primo governo Conte, quello 5stelle-Lega.

CLINICAL DAMAGE -DANNO CLINICO

“Il danno fatto è incommensurabile. Nessuno sa quanti anni di dogma ideologico, trattamento inappropriato e una colpevole incapacità di considerare il benessere mentale generale dei bambini curati dalla Tavistock Clinic influenzeranno le migliaia di persone che si sono rivolte al Servizio per lo sviluppo dell’identità di genere. Ieri il governo ha messo un doveroso stop. Dopo il rapporto devastante di marzo sulla prescrizione senza criterio di bloccanti della pubertà da parte della clinica, il governo ha deciso di chiuderla. Il trattamento dei bambini che mettono in discussione la loro identità di genere sarà ora gestito da ospedali pediatrici regionali che hanno una reputazione consolidata e rispettata.

Lo scioglimento della Tavistock è arrivato anche in ritardo.

Il centro, un tempo pionieristico a nord di Londra, incentrato sulla cura psichiatrica dei bambini era nelle mani di una banda di fautori della “teoria queer”, che non erano disposti a mettere in discussione l’efficacia dei bloccanti della pubertà, ad analizzare gli effetti a lungo termine di questo trattamento non testato, o a tollerare qualsiasi opinione dissenziente tra il personale. Il Tavistock non ha raccolto dati sui bloccanti della pubertà per i minori di 16 anni, si è rifiutato di seguire gli effetti dei suoi trattamenti e non ha praticamente prestato attenzione ad altri sintomi comuni come autismo, disturbi alimentari o storie di traumi e abusi. Confondeva ingenuamente l’orientamento sessuale con l’identità di genere, accettava alla lettera tutte le dichiarazioni dei bambini che erano nati nel corpo sbagliato e trattava tutti i problemi complessi attraverso il prisma del genere. C’erano molti segnali di pericolo. Alcuni membri del personale hanno obiettato che la clinica non ha seguito protocolli stabiliti per l’uso sicuro del trattamento ormonale che cambia la vita. Quando alla fine il SSN ha deciso di indagare, il rapporto della dottoressa Hilary Cass è stato spaventoso. La clinica non era riuscita a tenere registri accurati di tutti i bambini trattati con ormoni dopo la loro crescita. Non c’è stato un monitoraggio a lungo termine degli esiti, nessun tentativo di guardare ad altri fattori che influenzano il benessere mentale e nessuna distinzione tra esperienza clinica e lo stridente attivismo di coloro che hanno insistito sul fatto che i diritti dei trans fossero soprattutto una questione di accettazione sociale e politica. La scienza non dovrebbe mai essere prigioniera dell’ideologia, né gli scienziati dovrebbero essere intimiditi per smorzare i dubbi sulla pratica attuale. La dipendenza della Tavistock dai bloccanti della pubertà è stata paragonata alla mania del 20° secolo per la cura delle malattie mentali con le lobotomie. Si basa su poche prove cliniche ma diventa una cura universale. I bambini sono soggetti a una miriade di fattori che influenzano la loro salute mentale: anoressia, autolesionismo, isolamento e relazioni interrotte. La dismorfia corporea dovrebbe essere inserita nel contesto dell’assistenza pediatrica generale, come sarà ora. Le preoccupazioni per l’ottusa ideologia del Tavistock sono state a lungo evidenziate dagli scrittori del Times. Finalmente il governo ha ascoltato”.